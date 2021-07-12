Роспотребнадзор разработал порядок проведения мероприятий в регионах

Роспотребнадзор разработал критерии возможности проведения массовых мероприятий в зависимости от темпов распространения COVID-19. Опубликовано соответствующее постановление главного санитарного врача.

Согласно новым правилам, мероприятия численностью от пятисот до тысячи человек можно проводить в регионах, где коэффициент распространения инфекции менее или равен единице. При этом темп прироста заболеваемости не должен превышать 10%.

Без ограничений по числу участников мероприятия могут проводится там, где фиксируется снижение заболеваемости COVID-19.

В постановлении отмечается, что под действие новых правил не попадают мероприятия в учреждениях культуры и образования.

На прошлой неделе вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что массовые мероприятия не стали запрещать в 16 регионах России. В некоторых из них после этого заболеваемость COVID-19 превысила среднероссийский уровень.

Ранее заведующий лабораторией бионанотехнологии, микробиологии и вирусологии Новосибирского госуниверситета (НГУ), член-корреспондент РАН Сергей Нетесов заявил, что остановить эпидемию COVID-19 в России поможет вакцинация 80% населения. По его словам, нынешние темпы вакцинации необходимо увеличить в четыре раза.

По словам Голиковой, наибольшую тревогу вызывает ситуация с вакцинацией в Дагестане. Кроме того, в числе отстающих - Костромская область, Забайкальский край, Республика Коми, Курганская и Тамбовская области и ряд других регионов.