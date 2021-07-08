Ученый рассказал, что может остановить пандемию COVID-19 в России

Вакцинация 80% населения смогла бы остановить эпидемию COVID-19 в России. Об этом заявил заведующий лабораторией бионанотехнологии, микробиологии и вирусологии Новосибирского госуниверситета (НГУ), член-корреспондент РАН Сергей Нетесов.

По его словам, нынешние темпы вакцинации недостаточны. "Темпы надо увеличивать минимум в четыре раза, если еще не больше, чтобы привить за оставшиеся полгода еще хотя бы 45%", - пояснил ученый РИА Новости.

Ранее заместитель директора по научной работе Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов заявил, что коллективный иммунитет в России должен сформироваться осенью 2021 года.

По словам вице-премьера Татьяны Голиковой, за последнюю неделю темпы вакцинации в России заметно выросли: первым компонентом привиты почти 27 млн человек, полный курс вакцинации прошли 18,5 млн россиян. В числе отстающих регионов она назвала Дагестан, Костромскую область, Забайкальский край, Республику Коми, Курганскую и Тамбовскую области и ряд других регионов.

Сейчас в России зарегистрированы четыре вакцины от COVID-19: "Спутник V" и "Спутник Лайт" (разработчик - Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи при поддержке РФПИ), "ЭпиВакКорона" (новосибирский центр "Вектор") и "КовиВак" (Центр имени Чумакова). Кроме того, центр "Вектор" подал документы на регистрацию еще одного препарата - "ЭпиВакКорона-Н".