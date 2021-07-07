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07.07.2021 09:24
Рубрика: Экономика

Эксперт оценил сроки формирования общего иммунитета к COVID-19 в России

Текст: Василий Кошкин

Коллективный иммунитет к COVID-19 в России должен сформироваться ближайшей осенью. Об этом ТАСС заявил заместитель директора по научной работе Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов.

Фото: Сергей Михеев/РГ
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"Вы знаете, если нам не удастся к сентябрю, то я не теряю надежды, что в октябре мы это совершим. Потому что в настоящий момент дефицита вакцинных препаратов нет", - отметил эксперт.

По его словам, Россия - единственная страна, где врач может предложить пациенту три абсолютно разные вакцины. "Это важно в той ситуации, если у человека есть какие-то противопоказания или аллергические реакции", - пояснил Горелов.

Эпидемиолог также привел в качестве примера Исландию, где прививки от COVID-19 получили 90 процентов жителей. В результате в стране на протяжении трех недель не фиксируются новые случаи заражения.

В июне глава Минздрава Михаил Мурашко заявил, что вакцину от коронавируса получили 23 миллиона россиян. Ранее министр говорил, что к осени должны быть привиты от COVID-19 60% взрослых россиян.

Фото: Олеся Курпяева/ РГ
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В свою очередь вице-премьер Татьяна Голикова отмечала, что самые низкие показатели по вакцинации на 100 тысяч населения от COVID-19 зафиксированы в Дагестане, а также во Владимирской, Ульяновской и Вологодской областях. В числе лидеров она назвала Сахалинскую, Белгородскую и Московскую области, Чеченскую Республику, Ханты-Мансийский автономный округ, Тюменскую область и Москву.

Сейчас в России зарегистрированы четыре вакцины от COVID-19: "Спутник V" и "Спутник Лайт" (разработчик - Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи при поддержке РФПИ), "ЭпиВакКорона" (новосибирский центр "Вектор") и "КовиВак" (Центр имени Чумакова). Кроме того, центр "Вектор" подал документы на регистрацию еще одного препарата - "ЭпиВакКорона-Н".

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