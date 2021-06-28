"Вектор" подал документы на регистрацию еще одной вакцины от COVID-19

Новосибирский центр "Вектор" подал документы на регистрацию еще одной вакцины. Речь идет о препарате "ЭпиВакКорона-Н", следует из данных реестра лекарственных средств Минздрава.

Новая вакцина выпускается в форме суспензии для внутримышечного введения.

"ЭпиВакКорона-Н" - вторая разработка новосибирского научного центра для вакцинации от СOVID-19. Как и первая вакцина "Вектора" - "ЭпиВакКорона" - новый препарат создан на основе пептидных антигенов.

В апреле Минздрав одобрил клинические исследования вакцины "ЭпиВакКорона-Н". Предполагалось, что они продлятся до 30 сентября 2021 года.

Генеральный директор ГНЦ "Вектор" Ринат Максютов отмечал, что центр проводит клинические исследования по трехкратному введению вакцины "ЭпиВакКорона-Н". При этом промежуток между первой и второй дозой составляет стандартные 21 день, а между второй и третьей - 60 дней.

Предполагается, что трехкратное введение вакцины может обеспечить более выраженный иммунный ответ у пожилых людей и у пациентов с хроническими заболеваниями.