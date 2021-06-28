Вакцину от COVID-19 получили 23 миллиона россиян

23 миллиона россиян вакцинировались от коронавируса. Об этом заявил глава Минздрава Михаил Мурашко в эфире Первого канала.

"Сегодня это уже 23 миллиона. В последние дни скорость очень возросла", - отметил министр.

Он также добавил, что процесс одобрения российской вакцины "Спутник V" в Евросоюзе идет по графику. "Это не наша процедура. Я не берусь говорить, но во всяком случае мы движемся по графику", - пояснил он, подчеркнув, что инспекции продолжаются.

По мнению экспертов, главный способ достичь коллективного иммунитета - массовая вакцинация населения. Ранее Мурашко говорил, что к осени должны быть привиты от COVID-19 60% взрослых россиян.

Сейчас в России зарегистрированы четыре вакцины от COVID-19: "Спутник V" и "Спутник Лайт" (разработчик - Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи при поддержке РФПИ), "ЭпиВакКорона" (новосибирский центр "Вектор") и "КовиВак" (Центр имени Чумакова).