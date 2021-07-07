Роспотребнадзор разработал рекомендации по COVID-19 для регионов

Роспотребнадзор подготовил проект постановления, в котором определены критерии оценки эпидемиологической ситуации. На основе документа региональные власти должны принимать решение о проведении массовых мероприятий в условиях COVID-19, заявила на совещании у президента вице-премьер Татьяна Голикова.

"На основании оценки главными санитарными врачами будет проводится расчет и по результатам этого приниматься обоснованное решение в качестве рекомендации регионам о введении того или иного уровня проведения массовых мероприятий", - сказала вице-премьер, пояснив, что ограничения на массовые мероприятия не коснутся учреждений образования и культуры.

По ее словам, массовые мероприятия не стали запрещать в 16 регионах России. В некоторых из них заболеваемость COVID-19 превысила среднероссийский уровень.

Голикова также отметила, что ситуация с коронавирусом в стране остается напряженной: заболеваемость растет в 82 регионах, за неделю зарегистрировано 162,4 тысячи случаев.

"Превышение среднероссийских показателей сегодня зарегистрировано в 24 регионах страны, но если не учитывать вклад в этот показатель Москвы, Московской области и Санкт-Петербурга, то превышение среднероссийского уровня отмечено в 49 регионах", - добавила чиновница.