Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 07.07.2021 № 18 "О мерах по ограничению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-2019) на территории Российской Федерации в случаях проведения массовых мероприятий"

Зарегистрирован 12.07.2021 г. № 63181
Опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации 12.07.2021 г.
Вступает в силу с 13 июля 2021 г.
В связи с сохраняющейся напряженной эпидемической обстановкой по новой коронавирусной инфекции (COVID-2019) на территории Российской Федерации, в соответствии со статьей 31, подпунктом 6 пункта 1 статьи 51 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1999, № 14, ст. 1650; 2004, № 35, ст. 3607) постановляю:
1. Высшим должностным лицам (руководителям высших исполнительных органов государственной власти) субъектов Российской Федерации принимать решения о возможности проведения массовых мероприятий с учетом предложений (предписаний) главных государственных санитарных врачей субъектов Российской Федерации, подготовленных на основании следующих показателей, оцениваемых в динамике за период не менее 14 календарных дней (две полные календарные недели с понедельника по воскресенье):
- коэффициент распространения инфекции (далее - Rt), вычисляемый как среднее количество людей, которых инфицирует один больной до его изоляции;
- темп прироста заболеваемости за неделю (далее - Тпр), рассчитываемый как отношение суммарного за 7 календарных дней показателя заболеваемости (на 100 тысяч населения) к показателю заболеваемости за предыдущие 7 календарных дней, выраженное в процентах;
- охват тестированием населения методом ПЦР (на 100 тысяч населения) (далее - ОТ).
2. Rt вычисляется путем деления суммы числа больных, зарегистрированных в субъекте в течение последних 4 календарных дней, на сумму числа больных, зарегистрированных в субъекте Российской Федерации за предыдущие 4 календарных дня по следующей формуле:
Rt = (Х5+Х6+Х7+Х8) / (Х1+Х2+Х3+Х4), где:
X1 - Х4 - число зарегистрированных больных в субъекте Российской Федерации за предшествующие 4 календарных дня, а Х5 - Х8 - число зарегистрированных больных в субъекте Российской Федерации за последних 4 календарных дня.
Тпр вычисляется путем деления суммарного за последние 7 календарных дней показателя заболеваемости (на 100 тысяч населения) на показатель заболеваемости за предшествующие 7 календарных дней, выраженный в % по следующей формуле:
Тпр (%) = (П31 х 100 / П32) - 100, где:
ПЗ1 = (СЗ1 х 100 000) / НС
ПЗ2 = (СЗ2 х 100 000) / НС
CЗ1 - совокупное количество случаев заболеваний COVID-19 за последние 7 календарных дней;
СЗ2 - совокупное количество случаев заболеваний COVID-19 за предыдущие 7 календарных дней;
НС - население субъекта Российской Федерации.
ОТ рассчитываемый как среднее значение за предыдущие 7 календарных дней по формуле:
ОТ = (ТСх / 7) х 100 000 / НС, где
ОТ - охват тестированием населения на COVID-19;
ТСх - совокупное количество тестов, проведенных за 7 дней;
НС - население субъекта Российской Федерации.
3. Проведение массовых мероприятий с количеством участников от 500 до 1 000 человек возможно при соответствии следующим показателям:
- Rt менее или равно 1,0;
- Тпр не более 10,0%;
- ОТ не менее 200 на 100 тысяч населения.
Проведение массовых мероприятий с количеством участников от 1 000 до 3 000 человек возможно при соответствии следующим показателям:
- Rt менее или равно 0,8;
- Тпр не более 5,0%;
- ОТ не менее 200 на 100 тысяч населения.
Проведение массовых мероприятий с количеством участников более 3 000 человек возможно при соответствии следующим показателям:
- Rt менее или равно 0,5;
- Тпр отрицательный (снижение заболеваемости);
- ОТ не менее 200 на 100 тысяч населения.
4. Руководителям территориальных органов Роспотребнадзора обеспечить контроль за реализацией настоящего Постановления.
5. Настоящее Постановление не распространяется на проведение массовых мероприятий в организациях культуры и образования и вступает в силу со дня, следующего за днем его официального опубликования.
А.Ю. Попова