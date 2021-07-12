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12 июля 2021 г.

Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 07.07.2021 № 18 "О мерах по ограничению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-2019) на территории Российской Федерации в случаях проведения массовых мероприятий"

Дата подписания 7 июля 2021 г.
Опубликован 12 июля 2021 г.
Вступает в силу 12 июля 2021 г.

Комментарии Российской Газеты

Роспотребнадзор разработал порядок проведения мероприятий в регионах

Зарегистрирован 12.07.2021 г. № 63181

Опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации 12.07.2021 г.

Вступает в силу с 13 июля 2021 г.

В связи с сохраняющейся напряженной эпидемической обстановкой по новой коронавирусной инфекции (COVID-2019) на территории Российской Федерации, в соответствии со статьей 31, подпунктом 6 пункта 1 статьи 51 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1999, № 14, ст. 1650; 2004, № 35, ст. 3607) постановляю:

1. Высшим должностным лицам (руководителям высших исполнительных органов государственной власти) субъектов Российской Федерации принимать решения о возможности проведения массовых мероприятий с учетом предложений (предписаний) главных государственных санитарных врачей субъектов Российской Федерации, подготовленных на основании следующих показателей, оцениваемых в динамике за период не менее 14 календарных дней (две полные календарные недели с понедельника по воскресенье):

- коэффициент распространения инфекции (далее - Rt), вычисляемый как среднее количество людей, которых инфицирует один больной до его изоляции;

- темп прироста заболеваемости за неделю (далее - Тпр), рассчитываемый как отношение суммарного за 7 календарных дней показателя заболеваемости (на 100 тысяч населения) к показателю заболеваемости за предыдущие 7 календарных дней, выраженное в процентах;

- охват тестированием населения методом ПЦР (на 100 тысяч населения) (далее - ОТ).

2. Rt вычисляется путем деления суммы числа больных, зарегистрированных в субъекте в течение последних 4 календарных дней, на сумму числа больных, зарегистрированных в субъекте Российской Федерации за предыдущие 4 календарных дня по следующей формуле:


Rt = (Х5678) / (Х1234), где:

X1 - Х4 - число зарегистрированных больных в субъекте Российской Федерации за предшествующие 4 календарных дня, а Х5 - Х8 - число зарегистрированных больных в субъекте Российской Федерации за последних 4 календарных дня.

Тпр вычисляется путем деления суммарного за последние 7 календарных дней показателя заболеваемости (на 100 тысяч населения) на показатель заболеваемости за предшествующие 7 календарных дней, выраженный в % по следующей формуле:

Тпр (%) = (П31 х 100 / П32) - 100, где:

ПЗ1 = (СЗ1 х 100 000) / НС

ПЗ2 = (СЗ2 х 100 000) / НС

1 - совокупное количество случаев заболеваний COVID-19 за последние 7 календарных дней;

СЗ2 - совокупное количество случаев заболеваний COVID-19 за предыдущие 7 календарных дней;

НС - население субъекта Российской Федерации.

ОТ рассчитываемый как среднее значение за предыдущие 7 календарных дней по формуле:

ОТ = (ТСх / 7) х 100 000 / НС, где

ОТ - охват тестированием населения на COVID-19;

ТСх - совокупное количество тестов, проведенных за 7 дней;

НС - население субъекта Российской Федерации.

3. Проведение массовых мероприятий с количеством участников от 500 до 1 000 человек возможно при соответствии следующим показателям:

- Rt менее или равно 1,0;

- Тпр не более 10,0%;

- ОТ не менее 200 на 100 тысяч населения.

Проведение массовых мероприятий с количеством участников от 1 000 до 3 000 человек возможно при соответствии следующим показателям:

- Rt менее или равно 0,8;

- Тпр не более 5,0%;

- ОТ не менее 200 на 100 тысяч населения.

Проведение массовых мероприятий с количеством участников более 3 000 человек возможно при соответствии следующим показателям:

- Rt менее или равно 0,5;

- Тпр отрицательный (снижение заболеваемости);

- ОТ не менее 200 на 100 тысяч населения.

4. Руководителям территориальных органов Роспотребнадзора обеспечить контроль за реализацией настоящего Постановления.

5. Настоящее Постановление не распространяется на проведение массовых мероприятий в организациях культуры и образования и вступает в силу со дня, следующего за днем его официального опубликования.

А.Ю. Попова

Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 07.07.2021 № 18
(pdf, PDF, 149 Кб)