Врач объяснила разницу между иммунитетом у привитых и переболевших COVID-19

Вакцинация и непосредственная встреча с болезнью формируют разный иммунитет к коронавирусу. Об этом рассказала эпидемиолог Видновской РКБ Ольга Ненастина.

Она пояснила, что естественный иммунитет быстрее реагирует на вирус, но защищает только от того штамма, с которым организм столкнулся. То есть, если человек переболел изначальным штаммом, он легко может заразиться другим.

"Вакцина же сконструирована так, чтобы научить иммунитет бить по общим для всех вирусов местам. Поэтому прививка формирует более эффективную защиту от коронавируса нового типа", - цитирует Ненастину РИА Новости.

Еще одно отличие заключается в том, что после прививки уровень антител выше, чем после болезни. Как отметила эпидемиолог, истощенный борьбой с болезнью организм может выработать не так много антител, а после прививки даже через полгода уровень антител на порядок выше, чем у переболевших.

Ненастина добавила, что несомненным плюсом вакцинации является возможность прогнозировать и отслеживать реакцию организма, тогда как течение болезни предсказать нельзя.