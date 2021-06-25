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25.06.2021 14:41

ПСБ и «Росатом» создают Центр компетенций и обслуживания предприятий ОПК

23 июня 2021 года в рамках конференции "Цифровая индустрия промышленной России" ПСБ и Госкорпорация "Росатом" заключили меморандум о намерениях. Со стороны банка документ подписал руководитель блока диверсификации, импортозамещения и проектного финансирования Антон Дроздов, со стороны корпорации - заместитель генерального директора по экономике и финансам Илья Ребров.

Стороны договорились о создании совместного предприятия - межотраслевого Центра компетенций и обслуживания. Основная задача центра - оказание предприятиям ОПК консультационных услуг по аутсорсингу бухгалтерского и кадрового учета. Также центр будет предлагать предприятиям комплексные решения по внедрению импортонезависимых систем.

Вице-президент - руководитель департамента развития небанковских сервисов ПСБ Алексей Назаров отметил: "ПСБ и "Росатом" объединяют усилия для содействия предприятиям ОПК в решении поставленных государством целей по цифровизации отрасли. Преимуществом нашего совместного предприятия является глубокое понимание потребностей ОПК, наличие необходимых допусков и практический опыт реализации задач. В работе центра планируется использовать многолетний опыт оказания аутсорсинговых услуг дочерней организацией "Росатома" - "Гринатом", богатый опыт ПСБ в сотрудничестве и финансировании предприятий ОПК, а также компетенции по повышению операционной эффективности, созданные ПСБ в прошлом году на базе S+ Consulting. Создание центра позволит предприятиям ежегодно экономить до 30% расходов на функции, которые будут переданы на аутсорсинг. Мы рассчитываем, что организация станет уникальным центром экспертизы, не имеющим аналогов в России по объему обслуживаемых операций. В будущем спектр услуг центра планируется расширить, что позволит предлагать предприятиям ОПК комплексные решения как в части финансов, так и в других функциональных областях".

Заместитель генерального директора по экономике и финансам Госкорпорации "Росатом" Илья Ребров подчеркнул: "Госкорпорация "Росатом" обладает огромным практическим опытом в решении задач по повышению управляемости, прозрачности и эффективности бизнеса за счет внедрения корпоративных шаблонов, информационных систем и аутсорсинга для более чем 300 российских предприятий, включая организации ОПК, а также федеральных и региональных органов исполнительной власти. Накопленные Общим центром обслуживания Росатома, компанией "Гринатом", компетенции по оказанию профессионального сервиса в сфере бухгалтерского и налогового учета, кадрового делопроизводства и документационного обеспечения позволили за 10 лет увеличить производительность по этим функциям в 3,6 раза в расчете на одного сотрудника, и снизить стоимость функции на 40%".

Материал предоставлен ПАО "Промсвязьбанк"

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