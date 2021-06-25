Путин и Си Цзиньпин проведут переговоры 28 июня

Президент РФ Владимир Путин и председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин проведут переговоры в понедельник, 28 июня, в формате видеоконференции. Об этом сообщила пресс-служба Кремля. Уточняется, что беседа приурочена к 20-летию подписания российско-китайского Договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве.
"Главы государств обменяются поздравлениями и дадут оценку нынешнему состоянию и перспективам развития стратегического партнерства между Россией и Китаем", - говорится в сообщении.
Кроме того, запланировано также обсуждение актуальных вопросов двусторонней и международной повестки дня.