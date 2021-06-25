Путин поручил организовать системы долговременного ухода за инвалидами

Напомним, что тогда на встрече Путин пообещал, что система профильных центров по уходу за инвалидами охватит всю страну уже в следующем году. "Для людей пожилого возраста, требующих особого внимания, или с инвалидностью, конечно, очень важно иметь возможность оставаться дома, в привычной среде, среди своих близких. В то же время мы прекрасно понимаем, что уход за такими людьми, которым требуется поддержка со стороны, это значительный, серьезный труд, в том числе и со стороны близких, у которых возникают в этой связи подчас значительные ограничения, связанные с осуществлением трудовой деятельности", - сказал он тогда.

В поручении указано, что правительству необходимо представить доклад по этому вопросу до 15 января 2022 года.