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25.06.2021 08:40
Рубрика: Экономика

Работодатели начали массово возвращать сотрудников на "удаленку"

Текст: Елена Манукиян
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Почти треть работодателей планируют вернуть своих сотрудников на "удаленку" в ближайшее время из-за ухудшения ситуации по коронавирусу. Об этом свидетельствуют исследования "Зарплата.ру".

Фото: Кирилл Кухмарь/ ТАСС
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Еще в 17% компаниях работники так и не возвращались в офисы: все это время они продолжали трудиться дистанционно или перешли на гибридную занятость, иногда бывая в офисах. Из тех, кому придется оставаться на "удаленке", больше всего работников финансового сектора, IT-компаний, торговли и менеджеров среднего звена, приводит подробности ТАСС.

В исследовании также говорится, что в каждой восьмой или девятой компании в июне были сотрудники, которые заболели, при этом в трех процентах организаций работникам компенсируют затраты на тесты на коронавирус, а два процента фирм предоставляют выходной для вакцинации.

Помимо перевода работников на дистанционный формат занятости в ряде регионов вводится обязательная вакцинация для тех, кто работает в сфере обслуживания, торговли и некоторых других отраслях. Как пояснили в Минтруде, если объективных причин для невакцинации у таких работников нет, то на период эпидемии их могут отстранить от исполнения обязанностей без сохранения заработной платы.

"Это возможно лишь в том случае, если обязательная вакцинация установлена в регионе постановлением главного санитарного врача. Отстранение действует в течение периода, на который вводится обязательная вакцинация", - сообщили в ведомстве.

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