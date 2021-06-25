Работодатели начали массово возвращать сотрудников на "удаленку"

Почти треть работодателей планируют вернуть своих сотрудников на "удаленку" в ближайшее время из-за ухудшения ситуации по коронавирусу. Об этом свидетельствуют исследования "Зарплата.ру".

Еще в 17% компаниях работники так и не возвращались в офисы: все это время они продолжали трудиться дистанционно или перешли на гибридную занятость, иногда бывая в офисах. Из тех, кому придется оставаться на "удаленке", больше всего работников финансового сектора, IT-компаний, торговли и менеджеров среднего звена, приводит подробности ТАСС.

В исследовании также говорится, что в каждой восьмой или девятой компании в июне были сотрудники, которые заболели, при этом в трех процентах организаций работникам компенсируют затраты на тесты на коронавирус, а два процента фирм предоставляют выходной для вакцинации.

Помимо перевода работников на дистанционный формат занятости в ряде регионов вводится обязательная вакцинация для тех, кто работает в сфере обслуживания, торговли и некоторых других отраслях. Как пояснили в Минтруде, если объективных причин для невакцинации у таких работников нет, то на период эпидемии их могут отстранить от исполнения обязанностей без сохранения заработной платы.

"Это возможно лишь в том случае, если обязательная вакцинация установлена в регионе постановлением главного санитарного врача. Отстранение действует в течение периода, на который вводится обязательная вакцинация", - сообщили в ведомстве.