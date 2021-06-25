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25.06.2021 13:36
Рубрика: Общество

Церемонию развода караулов в Кремле отменили 26 июня из-за жары

Текст: Ирина Огилько
Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС
Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС

В субботу, 26 июня, отменяется церемониальный развод пеших и конных караулов Президентского полка. Об этом сообщает отдел по связям с прессой и общественностью Федеральной службы охраны Российской Федерации (ФСО).

Фото: sf1nks
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"В связи с высокой температурой воздуха 26 июня 2021 года церемониальный развод пеших и конных караулов Президентского полка СКМК ФСО России проводиться не будет", - сообщает пресс-служба.

Напомним, что городские службы Москвы из-за жары работают в усиленном режиме. В связи с неблагоприятными погодными условиями было решено делать усиленную промывку улиц столицы. Эти работы выполняются пять раз в сутки, на них задействовано более двух тысяч единиц техники.

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