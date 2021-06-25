Гидрометцентр предупредил о сухих грозах

Появление так называемых сухих гроз - довольно редкого природного явления - прогнозируют синоптики Гидрометцентра на этой неделе.

Такое явление, в частности, может наблюдаться в воскресенье в столичном регионе. "Сухие грозы бывают при очень жаркой погоде. То есть воздух настолько раскален, что влага не долетает до поверхности земли", - рассказала "Российской газете" заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина.

По словам синоптика, при этом частицы пыли и капли в облаках сталкиваются. Они разнозаряженные, поэтому возникают раскаты грома. Но дождя нет.

В пятницу в столичном регионе продолжится сильная жара, будет плюс 35 градусов, в субботу - плюс 34, в воскресенье - плюс 33. В понедельник прогнозируется не выше 31 градуса.

Во вторник - плюс 22-27 градусов. Иными словами, похолодает сразу на 10 градусов. Но всего на один день. А дальше снова повышение температуры, уточнила синоптик. В следующую среду, по предварительным расчетам, ожидается плюс 25-30 градусов.