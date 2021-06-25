Кратковременные дожди в пятницу не принесут в столицу прохладу

В пятницу столичный регион все еще будет находиться под влиянием антициклона. Жара останется, но дополнят картину кратковременные дожди. Об этом сообщает Метеобюро Москвы и области.

В пятницу атмосферное давление почти приблизится к норме, кислорода станет чуть больше. При переменной облачности не исключены локальные ливни, грозы. Выпасть местами сможет до 2-3 мм осадков. Максимальная температура в регионе ожидается + 35...+37. Не исключено, что сегодня снова будет побит температурный рекорд.

Напомним, что в столице действует "оранжевый" - повышенный уровень погодной опасности.