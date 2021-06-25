Международная онлайн-выставка: "Город: детали" - 24 сессии и более 80 спикеров

В рамках деловой программы в течение шести дней - с 26 июня по 1 июля пройдут дискуссии и выступления российских и иностранных архитекторов, ландшафтных дизайнеров, проектировщиков, девелоперов - всего выступят более 80 спикеров. Эксперты обсудят и представят проекты локального развития - то, что меняет городскую среду в районах.

За шесть дней участники обсудят десятки урбанистических кейсов, поделятся интересными исследованиями и идеями. Каждый день посвящен определенной тематике: идентичность и культура, сервисы и технологии, пространство, устойчивость, соучастие, программа "Мой район".

Откроет деловую программу панельная дискуссия на тему "Горожанин или местный. Идентичность районов и самовосприятие горожан". Приглашенные эксперты - директор и главный куратор Триеннале архитектуры в Осло Кристиан Паг, арт-директор студии Артемия Лебедева Эркен Кагаров, руководитель Центра городской антропологии КБ "Стрелка" Михаил Алексеевский и другие спикеры расскажут, как подчеркнуть уникальность района, как помочь жителям полюбить свой район, а также аргументируют, почему сегодня это так важно.

В обсуждении темы "Горожанин = турист. Локальный туризм как драйвер идентичности" примут участие Анна Броновицкая, автор путеводителя "Москва: архитектура советского модернизма", сооснователь и директор по развитию izi.travel Егор Яковлев и другие эксперты. Спикеры расскажут, как повысить популярность отдельных районов, чем они могут быть интересны горожанам, туристам, и тем, кто там непосредственно живет, а также о том, как использовать этот интерес на благо района.