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25.06.2021 15:31
Рубрика: Общество

Московские психологи дали советы, как провести каникулы с детьми

Текст: Ирина Огилько
Лето - это не только отличное время для отдыха, но и возможность подтянуть знания, заняться саморазвитием. Педагог-психолог Городского психолого-педагогического центра Марина Архипова дала читателям "РГ" несколько советов, что нужно успеть сделать школьнику за каникулы.
Фото: Константин Михальчевский/РИА Новости Фото: Константин Михальчевский/РИА Новости
Фото: Константин Михальчевский/РИА Новости

Самое основное - это нужно выспаться, отдохнуть, набраться сил.

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Это, действительно, важно. "Вы активно трудились весь учебный год, и теперь настало время восстановиться эмоционально и физически. Здоровый сон, свежий, воздух, физическая активность, положительные эмоции - все это слагаемые грамотного летнего отдыха, - рассказывает Архипова. Она советует научиться делать что-то новое. Смысл в том, что лето школьника должно быть интересным и развивающим. Многогранная личность - всегда магнит для новых друзей. Кстати, все городские дворцы и центры творчества организовывают различные мастер-классы и вебинары в онлайн-режиме. С афишей можно ознакомиться на портале.

Можно посетить онлайн-смены "Лето с ГППЦ". Все лето по будням на сайте Городского психолого-педагогического центра подростков ждут интерактивные деловые игры на развитие навыков личной эффективности, встречи с интересными и успешными людьми, актуальные дискуссии, совместные кинопросмотры, практические советы психологов. А для младших школьников специалисты Центра подготовили интерактивные занятия с элементами геймификации и виртуальными путешествиями по самым удивительным уголкам планеты. Ребята проводят увлекательные эксперименты и делают свои первые открытия. Записаться можно на сайте.

Четвертый совет психолога - прочитать несколько книг. Это обязательный пункт летних каникул. Не воспринимайте это как повинность. Поставьте цель и отнеситесь к ней со спортивным азартом, докажите себе, что и это вы можете. Сейчас много литературы для подростков - беллетристики и книг по личностному развития. В этом поможет - Библиотека "Московской электронной школы". Там найдете множество интересных видеоуроков, интерактивных приложений, тесты и викторины по темам прочитанной литературы.

Пятый совет - избавиться от лишнего в своей комнате и освободить место для нового.

И последний, шестой совет - создать фотоальбом "Как я провел свое лучшее лето". Можно сделать его вместе с друзьями или семьей и разместить в своих соцсетях. Лайки и комментарии обеспечены! А главное, этот фотоальбом - личное доказательство того, что жизнь прекрасна и удивительна.

Кстати, как рассказал Евгений Иванов, победитель Московского городского конкурса профессионального мастерства "Педагог-психолог года 2021", школа №1576, лето - это прекрасная возможность по-настоящему поговорить со своими детьми, наладить взаимоотношения. "Не надо никуда торопиться, можно говорить обо всем. Можно вместе или по ролям читать школьную литературу. Если ребенок не хочет читать, может читать для него вслух. Очень рекомендую находить взаимосвязи между тем, что вы наблюдаете вокруг себя, и тем, что ребенок изучал в школе, - рассказал "РГ" Иванов.

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