На востоке Москвы начался град

На востоке столицы идет сильный ливень, в некоторых районах - с грозой и градом, сообщают очевидцы в социальных сетях.

По их словам, сильный ливень идет в Измайлово, Лефортово, Кожухово, Перово и Новокосино, а также в подмосковных Реутове и Железнодорожном. В ряде мест вместе с дождем отметились гроза и град. Впрочем, как отмечают очевидцы, дождь не сбил температуру, а добавил к зною ощущение духоты.

В ближайшие часы, по сообщениям "Яндекс.Погоды" дожди ожидаются в столичном Крылатском, подмосковных Нахабино и Крылатском.

Напомним, что ранее Гидрометцентр России ввел "желтый" уровень опасности до 21:00 25 июня из-за грозы, дождя и усиления ветра.