После стрельбы по ивановским полицейским завели уголовное дело

Ивановские следователи возбудили уголовное дело о посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов после стрельбы в деревне Горяшино.

Вечером 24 июня после конфликта с соседом 58-летний мужчина выстрелил в грудь оппоненту из пистолета. Пострадавшего с огнестрельным ранением доставили в больницу, стрелок забаррикадировался в своем доме.

Утром в среду дом блокировала полиция и СОБР Росгвардии, правоохранители потребовали от преступника прекратить сопротивление и сдаться. В ответ раздались выстрелы из автомата Калашникова. Огнем росгвардейцев хозяин дома был ранен и впоследствии скончался, сообщили в управлении СКР по региону.

В доме нашли автомат Калашникова и патроны к нему.

- На учете как владелец гражданского охотничьего оружия злоумышленник не стоял, - отметили в СКР.

Уголовное дело возбуждено по трем статьям УК: о покушении на убийство, посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов, незаконном хранении огнестрельного оружия и боеприпасов.