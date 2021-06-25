Прокуратура Москвы организовала проверку после пожара в частной клинике в центре. Как сообщили корреспонденту "РГ" в пресс-службе надзорного ведомства, по предварительной информации, рано утром 25 июня в здании частного медцентра на Большой Полянке произошло возгорание в электрощитовой. Пострадали двое человек, которым потребовалась медицинская помощь.

Проверка, которую проводят сотрудники Замоскворецкой межрайонной прокуратуры, установит обстоятельства и причины произошедшего. Кроме того, будет дана оценка исполнению ответственными лицами требований федерального законодательства, в том числе о пожарной безопасности.

Как отметили в прокуратуре Москвы, по результатам проверки при наличии оснований будет решен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования.