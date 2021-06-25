Собянин открыл новую станцию-вокзал "Щукинская" МЦД-2

На Московском центральном диаметре- 2 открылась новая станция "Щукинская". Она объединила два района - Покровское-Стрешнево и Щукино, которые получили между собой хорошую связку. Оценить изменение транспортной ситуации на северо-западе города приехал мэр Сергей Собянин.

Новая станция представляет собой еще один городской вокзал европейского уровня, какие Москва активно строит в последние годы на центральных диаметрах. Просторная станция, с общей площадью более 6 тысяч квадратных метров с пассажирским терминалом Z-образной формы и двумя вестибюлями, а также островной платформой с навесом на всю длину. Пассажирам теперь здесь можно ожидать поезд, не опасаясь ни дождя, ни снега, ни солнца.

"Мы продолжаем реконструкцию существующих и строительство новых путей для железных дорог, в которые входит Московский транспортный узел, а также масштабную реконструкцию и строительство новых городских вокзалов, - рассказал глава города. - В этом году по плану их должно быть построено 11, из них пять уже построено, введено в эксплуатацию вместе с "Щукинской" станцией-вокзалом, которая создана в центре транспортного узла, объединяющего МЦД-2, Таганско-Краснопресненскую линию метро, трамвайные пути и автобусное сообщение".

Только самой станцией "Щукинская" МЦД-2 будут пользоваться порядка 8 тысяч пассажиров в сутки, а к концу года пассажиропоток вырастет примерно на 20%. Важно, что у местных жителей появится возможность строить альтернативные маршруты поездок по городу. Например, за пару минут они смогут доехать до соседней станции метро Стрешнево и пересесть на МЦК по крытой пешеходной галерее, не выходя на улицу. Кроме того, по второму диаметру можно без пересадок добраться до юга и юго-востока Москвы.

Пассажиры из области при поездке в Москву получили новый транспортный узел, где можно пересесть на Таганско-Краснопресненскую линию метро, городские автобусы и трамваи.

По оценкам, открытие "Щукинской" МЦД-2 позволит снизить нагрузку на станцию метро "Тушинская" (примерно на 15%) и прилегающую улично-дорожную сеть, включая Волоколамское шоссе, Северо-Западную хорду, Щукинскую улицу и др.

С открытием "Щукинской" будет прекращена работа старой станции Покровское-Стрешнево МЦД-2, расположенной в отдалении от жилых кварталов.

Строить новую станцию начали в конце 2018 года. И вот за два с небольшим года пустили ее в эксплуатацию.