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25.06.2021 17:03
Рубрика: Общество

Термометры и цифровой браслет: как пройдут выпускные в городах ЦФО

Текст: Антон Валагин (Воронеж)
В Воронеже закрыт для посещения парк "Алые паруса" - в нем началась подготовка к общегородскому выпускному балу. Предстоит продезинфицировать места массовых гуляний, установить сцены и развлекательное оборудование. На входах в парк будут работать металлоискатели, посты термометрии и сканеры - для входа понадобится не только ПЦР-тест, но и именной цифровой браслет, который необходимо получить заранее.

В запрете на проведение массовых мероприятий в Воронежской области сделано одно исключение - для общегородского выпускного в Воронеже. Он проводится с соблюдением всех необходимых ограничений и мер безопасности, сообщили в правительстве региона.

Фото: Евгений Епанчинцев/РИА Новости
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Праздник пройдет в парке "Алые паруса" в ночь на 3 июня. Планируется, что там соберется порядка 5,5 тысячи человек: выпускники, их родители и педагоги, персонал аттракционов и торговых точек, сотрудники парка, охрана, журналисты. Все они будут допущены на территорию выпускного лишь при наличии актуального ПЦР-теста. К услугам гостей танцевальный марафон, караоке, рыцарский турнир, тир с боулингом, шоу аэростатов, большой ночной концерт. Хедлайнерами праздника станут Niletto и Intelligency, веселиться воронежские выпускники будут до утра.

Пока праздник готовится, воронежские школьники приняли участие во всероссийском онлайн-выпускном, посвященном Году науки и технологий в РФ и организованном в рамках нацпроекта "Образование". 25 июня победители олимпиад и инженерных конкурсов, гении "Кванториумов" и эксперты "Точек роста" поделились своими достижениями в соцсетях Минобрнауки. Руководитель комплекса синхронно-нейтронных исследований Курчатовского института Никита Марченков рассказал о заманчивой карьере ученого, а DaBro с "Хором Турецкого" записали для онлайна тематический хит. С окончанием учебы выпускников всей страны поздравляют звезды кино и эстрады.

В Тамбове аттестаты об окончании школы вручат 26 июня - без хайтека, но душевно. Рекомендовано провести торжественные мероприятия на отрытом воздухе с соблюдением масочного режима. Организация банкетов не запрещается, сообщили "РГ" в региональном управлении образования.

Стены белгородских школ покидает 6361 выпускник, прощание со школой пройдет в субботу в очном формате, при соблюдении дистанцирования, масочного режима и термометрии.

- Каждый муниципалитет принял решение о месте проведения торжества, исходя из количества выпускников, родителей, приглашенных гостей и погодных условий. При этом от организации массовых общегородских и общерайонных выпускных рекомендовано отказаться, - рассказала начальник департамента образования Белгородской области Елена Тишина.

В регионах Общество Образование Филиалы РГ Центральная Россия ЦФО Воронежская область Воронеж ЦФО Белгородская область Белгород ЦФО Тамбовская область Тамбов

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