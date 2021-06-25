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25.06.2021 08:19
Рубрика: Общество

В Москве центры вакцинации от COVID-19 в поликлиниках увеличили часы работы

Текст: Любовь Проценко
Фото: Евгений Биятов/ РИА Новости Фото: Евгений Биятов/ РИА Новости
Фото: Евгений Биятов/ РИА Новости

Как сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития города Анастасия Ракова, время работы всех 119 центров вакцинации столицы продлили на два часа.

В Москве открылись 19 дополнительных центров вакцинации от COVID-19

"Теперь сделать прививку от COVID-19 можно с 8:00 до 22:00, а не 20:00 часов, как было ранее", - отметила она.

Летом нагрузка на поликлиники традиционно снижается. График работы поликлиник для приема детского населения в поликлиниках, где открыты новые прививочные центры, остается прежним. Сокращения врачей в детских поликлиниках не произойдет.

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