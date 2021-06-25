В Москве центры вакцинации от COVID-19 в поликлиниках увеличили часы работы

Как сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития города Анастасия Ракова, время работы всех 119 центров вакцинации столицы продлили на два часа.

"Теперь сделать прививку от COVID-19 можно с 8:00 до 22:00, а не 20:00 часов, как было ранее", - отметила она.

Летом нагрузка на поликлиники традиционно снижается. График работы поликлиник для приема детского населения в поликлиниках, где открыты новые прививочные центры, остается прежним. Сокращения врачей в детских поликлиниках не произойдет.