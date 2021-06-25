В Москве доля пациентов с COVID-19 в реанимациях увеличилась до 15% от госпитализированных

Доля пациентов с коронавирусом в реанимациях увеличилась до 15%. Об этом сообщила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

"Важно сказать, что увеличивается и количество людей, которые госпитализируются. По этому показателю мы тоже перешли рубеж и вышли на новый антирекорд. Нас очень расстраивает, что увеличивается доля пациентов, которые находятся в реанимации - от общего объема больных в стационарах их уже около 15%", - рассказала вице-мэр.

В связи с этим принят новый указ мэра, согласно которому не менее 30% сотрудников столичных организаций должны быть переведены на дистанционный режим работы.