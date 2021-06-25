В Москве вводится дистанционный режим работы для 30% сотрудников, кроме вакцинировавшихся

Мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ, которым работодателям с ближайшего понедельника вновь вменяется в обязанность перевести 30 процентов работников на удаленку.

В документе отмечается, что это не касается вакцинированных москвичей и предприятий, от которых зависит жизнедеятельность города, а так же оборонного комплекса.