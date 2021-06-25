В Москве открылись 19 дополнительных центров вакцинации от COVID-19

В столице заработали 19 новых центров вакцинации от коронавирусной инфекции. Об этом сообщила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

"За прошедшие несколько дней число людей, записавшихся на вакцинацию от коронавирусной инфекции, существенно выросло. На фоне такого высокого спроса мы приняли решение открыть дополнительные прививочные точки. Пункты вакцинации во взрослых поликлиниках открыты в максимальном числе зданий, где это возможно, поэтому сеть теперь расширена за счет детских поликлиник. Это позволит еще большему числу москвичей сделать прививку от COVID-19. Как мы обещали ранее, уже начали свою работу девятнадцать дополнительных центров вакцинации, где принимают людей старше 18 лет. Там будут работать по две бригады вакцинации. Теперь на базе городских поликлиник работают 119 центров.

Во всех новых центрах вакцинации предприняты необходимые меры по соблюдению эпидемиологической безопасности. Разделены потоки между желающими вакцинироваться и пациентами детской поликлиники с их родителями. У всех посетителей поликлиник проводятся бесконтактный замер температуры, на входе выдаются маски и перчатки. В помещениях проводится регулярная дезинфекция помещений и воздуха.

Адреса новых центров вакцинации от COVID-19

− Детская поликлиника №10, филиал 3 (ул. Новаторов, д.7)

− Детская поликлиника №110, филиал 1 (ул. Яблочкова, 33)

− Детская поликлиника №118, филиал 3 (ул. Брусилова, д.17)

− Детская поликлиника №12, филиал 1 (ул. Елецкая, д. 35, корп. 1)

− Детская поликлиника №120 (ул. Святоозерская, д.10)

− Детская поликлиника №122 (ул. Первомайская, д.113)

− Детская поликлиника №131, филиал 4 (ул. Академика Анохина, д. 40 А)

− Детская поликлиника №132, филиал 144 (ул. Скульптора Мухиной, д. 14, корп. 1)

− Детская поликлиника №133, филиал 2 (ул. Космонавта Волкова, д.5к.1)

− Детская поликлиника №143 (ул. Авиаконструктора Миля д.5.к.1)

− Детская поликлиника №143, филиал 4 (Хвалынский бульвар д.10)

− Детская поликлиника №145 (ул. Борисовские пруды, д.10, корп.3)

− Детская поликлиника №148 (ул. Белореченская, д. 26, корп. 1)

− Детская поликлиника №150, филиал 2 (ул. Цимлянская, 22)

− Детская поликлиника №42 (ул. Голубинская, д. 23, корп. 2)

− Детская поликлиника №7 (ул. Молдагуловой 5 А)

− Детская поликлиника №94 (ул. Вишневая, д. 20, корп. 2)

− Детская поликлиника №99, филиал 4 (ул. Академика Комарова, д.1Г)

− Детская поликлиника №104, филиал 1 (Покровский бульвар д. 14/5)

Вакцинацию в 119 центрах вакцинации на базе городских поликлиник проводят по предварительной записи без выходных с 8:00 до 22:00. Без записи сделать прививку можно в павильонах "Здоровая Москва", которые теперь открыты только для вакцинации от COVID-19. Они работают с 8 утра и до тех пор, пока прививку не получат все желающие в течение дня. Кроме того, без записи сделать прививку можно в торговых центрах и других популярных городских локациях.

Подробная информация о вакцинации опубликована на сайте.