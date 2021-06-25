В Москве отменили плату за снятие запрета на строительство образовательных учреждений

В Москве сделали бесплатным снятие запрета на строительство образовательных учреждений. Ранее для этого нужно было заплатить 80% от кадастровой стоимости земельного участка, на котором планировалось разместить объект.

Как поянил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов, инициатива позволит инвесторам уменьшить расходы при возведении или реконструкции учебных сооружений.

Он напомнил, что ранее владельцы зданий и сооружений на арендованных у города земельных участках могли оформить их в собственность за 20% от кадастровой стоимости. Однако сделать это можно было с условием: на участках нельзя было строить новые здания или проводить реконструкцию существующих. Чтобы снять этот запрет, инвесторы должны были заплатить оставшиеся 80% от кадастровой стоимости земли.

"Город выступил с инициативой полностью отменить плату за снятие запрета на строительство на тех земельных участках, где планируется вести образовательную деятельность. Недавно соответствующие изменения в закон о землепользовании приняла Мосгордума. Мы рассчитываем, что такая мера позволит стимулировать бизнес создавать новые детские сады, школы, колледжи, вузы", - сообщил Ефимов.

Для того, чтобы снять запрет на строительство или реконструкцию на земельном участке, собственнику необходимо зайти на портал mos.ru и в соответствующем разделе обратиться за получением соответствующей государственной услуги. Сделать это можно только онлайн. При необходимости заявитель должен поменять вид разрешенного использования земельного участка на тот, который соответствует планируемому объекту. Для этого необходимо обратиться в Управление Росреестра по Москве.

Напомним, что ранее (в 2017 году - прим.ред.) был отменен аналогичный платеж при размещении на земельном участке объектов научной, промышленно-производственной деятельности.