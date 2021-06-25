В Москве продлили запрет на ночную работу баров и клубов

Барам, дискотекам, ночным клубам с 23:00 до 6 утра продлили работу только на вынос. Такое решение принял мэр Москвы Сергей Собянин, издавший указ об ограничениях жизни города в условиях пандемии коронавируса.
Это вызвано стремительным ростом заболеваемости, который в столице наблюдается в течение всего июня. В городе под коронавирус отдано уже 20 тысяч коек и почти все они заполнены. Чтобы разорвать цепочку заражений власти призывают москвичей минимизировать контакты и как можно скорее вакцинироваться.