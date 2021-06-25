В Подмосковье альфонс обманул трех женщин на полтора миллиона рублей

Альфонса задержали в подмосковном Королеве за мошенничества. Им оказался 40-летний местный житель. Об этом сообщила начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

Татьяна Петрова рассказала, что он знакомился с женщинами в интернете, представляясь сотрудником МЧС России, входил к ним в доверие, красиво ухаживал. А затем одалживал деньги, которые не возвращал. Чаще всего мужчина занимал деньги якобы на лечение себе и родственникам. Сердобольные дамы, надеясь на продолжение романа, сочувствовали и систематически переводили ему от 5 до 200 тысяч рублей.

Поняв, что их обманули, в полицию подали заявление три жительницы московского региона возрастом от 28 до 32 лет. Общая сумма ущерба составила более 1,5 миллиона рублей.

При проведении осмотра по месту жительства задержанного полицейские обнаружили летнюю и зимнюю форму сотрудника противопожарной службы. Возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество". С задержанного взята подписка о невыезде и надлежащем поведении.