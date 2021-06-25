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25.06.2021 20:27
Рубрика: Власть

В Подмосковье начнут штрафовать за нарушение правил выгула собак

Текст: Владислав Куликов
В Московской области вступили в силу поправки в региональный КоАП, наказывающие за нарушения правил выгула собак. В частности, штрафы грозят тем, кто выгуливает собаку без намордника или не убирает за своим домашним питомцем.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Как подчеркнул министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Сергей Воскресенский, поправки в КоАП Подмосковья внесены в связи обращениями людей о нападении животных при выгуле или причинении вреда здоровью.

Фото: iStock
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"Изменения вступают в силу 25 июня текущего года, - рассказал глава ведомства. - Несоблюдение правил выгула домашних животных влечет предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в размере от 500 рублей до 5 тыс. рублей".

Законодательством Московской области определены штрафы за несоблюдение ряда правил. Неустранение владельцем домашнего животного загрязнения общественных мест, включая помещения общего пользования многоквартирных домов, приведет к предупреждению или наложению штрафа от 500 рублей до 1,5 тысячи рублей. Нахождение собак без поводка и намордника или иных средств контроля при пересечении проезжей части автомобильной дороги, в помещениях общего пользования многоквартирных домов, во дворах, на спортивных площадках, на территориях, прилегающих к образовательным и медицинским организациям, и других общественных местах - штраф от 1 тысячи до 2 тысяч рублей. Посещение с собаками детской площадки, территорий дошкольных образовательных и общеобразовательных организаций - штраф от 1 тысячи до 2 тысяч рублей.

Причинение ущерба чужому имуществу физическим воздействием домашнего животного грозит владельцу штрафом от 1,5 тысяч до 2 тысяч рублей. За нападение собаки на другое домашнее животное с причинением последнему увечий или приведшее к его гибели предусмотрен штраф от 4 тысяч до 5 тысяч рублей. Нападение собаки на человека с причинением вреда здоровью человека при отсутствии признаков уголовно наказуемого деяния повлечет штраф в 5 тысяч рублей.

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости
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Контролировать соблюдение правил выгула животных будут сотрудники министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области и подведомственных ему организаций. Специальные места для выгула собак должны определять органы местного самоуправления. Владельцы домашних животных вправе подать обращение в свободной форме. Вопрос решится быстрее, если заявление придет сразу от нескольких собаководов.

Как уже писала "РГ", правительство России поддержала инициативу, дающую региональным властям полномочия устанавливать правила выгула собак. По словам экспертов, без принятия данных поправок высок риск, что соответствующие местные законы будут оспорены в суде.

В регионах Власть Право Административное право Власть Право Московская область Московская область Правительство Московской области Филиалы РГ Столица ЦФО Московская область

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