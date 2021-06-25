В Подмосковье организовали проверку после смерти младенца от жары

В Московской области четырехмесячный младенец умер от жары на улице.

Как сообщили в пресс-службе ГСУ СК региона, трагедия произошла в четверг на Октябрьской улице в Электростали. Около 15:00 родители с ребенком в коляске вышли на улицу. Через четыре часа мать обратила внимание на ребенка и не смогла его разбудить. Прибывшие врачи скорой помощи констатировали смерть.

Следователи начали проверку, допрашиваются свидетели. Также изучается, в каких условиях жила семья. Назначены медицинские экспертизы. Следов насилия на теле ребенка нет. По одной из версий, он умер из-за перегрева. Температура в Подмосковье почти весь день была выше 30 градусов.