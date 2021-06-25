Владимирские депутаты потребовали поддержать медиков и помочь пациентам

Законодательное Собрание Владимирской области направило в адрес губернатора запросы, призванные привлечь внимание главы области и исполнительной власти к актуальным проблемам населения.

Один из запросов касается продажи лекарств через ФАПы. Вопрос лицензирования сельских фельдшерско-акушерских пунктов на аптечную деятельность не раз поднимался на заседаниях Заксобрания, эта тема звучала и в наказах избирателей, переданных губернатору в прошлом году. Однако проблема актуальности не теряет. На сегодняшний день 240 из 302 ФАПов оформили лицензию на осуществление фармацевтической деятельности, но по факту лекарства продают единицы. Между тем сельским жителям (а в деревнях каждый четвертый - пенсионер) купить самые элементарные таблетки зачастую очень непросто, потому что ближайшая аптека - в райцентре, то есть за десятки километров, а коммерчески аптечные сети в деревни не идут.

По мнению депутатов, такая ситуация не просто неудобна - она опасна. Вице-спикер облпарламента Роман Кавинов рассказал, что к нему и к большинству депутатов просьбы организовать аптечные пункты в ФАПах поступают постоянно - и от жителей, и от глав муниципалитетов.

- Раньше аптечные пункты там были, и людям это было очень удобно, - пояснил парламентарий. - Сейчас правила изменились, нужна отдельная лицензия. Но требования законодательства, которые необходимо соблюсти, вполне реализуемы. Это в большей степени организационная работа. Администрация области должна ее выполнить. Это вопрос доступности медицинской помощи, которую государство обязано людям гарантировать.

В своем запросе губернатору областные депутаты попросили принять меры по организации отпуска лекарственных препаратов и изделий медицинского назначения через ФАПы, имеющие лицензию на фармацевтическую деятельность, а также по увеличению количества обособленных подразделений медицинских организаций, пролицензированных на данный вид деятельности.

Следующий запрос касается корректировки постановления губернатора о компенсации медикам за наем жилья. Дело в том, что сейчас сотрудники государственных учреждений здравоохранения, снимающие квартиру, имеют право на ежемесячную доплату. Мера эта популярная и востребованная. Только в прошлом году ею воспользовались более 270 врачей и около 200 сотрудников из числа среднего медперсонала. Их могло быть и больше, но льгота действует только для специалистов не старше 35 лет. Более того, выплата компенсации замораживается на время декретного отпуска. Депутаты считают, что эти ограничения надо снять.

- Учитывая сохраняющийся дефицит медицинских кадров, с целью привлечения новых работников и повышения конкурентоспособности медицинских организаций Владимирской области по сравнению с близлежащими регионами, предлагаем внести изменения в постановление губернатора, увеличив возраст работников учреждений здравоохранения, имеющих право на получение ежемесячной денежной компенсации за наем жилых помещений, до 41 года и сохранив право на компенсацию для работников, находящихся в отпуске по беременности и родам, а также по уходу за ребенком, - говорится в депутатском запросе.

По словам Романа Кавинова, в области остро не хватает врачей практически по всем специализациям, и в таких условиях не будет лишней любая мера поддержки.

- Предложенная верхняя возрастная планка объясняется тем, что льготная медицинская ипотека по региональному закону действует до 40 лет. Таким образом, две меры поддержки будут взаимоувязаны и согласованы, - пояснил вице-спикер Заксобрания.

Также депутаты утвердили перечень рекомендуемых к исполнению наказов избирателей на 2021 год. Из 62 наказов, направленных депутатами губернатору в марте, в конечный список вошел 51 (остальные либо признаны относящимися к ведению муниципалитетов, либо уже выполнены или в стадии исполнения). Круг тем самый широкий. Это вопросы обеспечения лекарствами; строительства и ремонта больниц и поликлиник, учреждений образования, культуры, спорта; увеличения компенсации расходов за вывоз мусора многодетным семьям и установления дополнительных мер социальной поддержки лиц, фактически трудившихся во время ВОВ, но не имеющих по различным причинам статуса "труженик тыла"; строительства и модернизации автомобильных дорог, объектов ЖКХ; газификации и др.

Фото: Законодательное собрание Владимирской области

- В целом мы удовлетворены и обязательно будем контролировать исполнение этих наказов. Как раз сейчас у депутатов идет период отчетов в округах. Так что у нас есть хорошие новости для избирателей, - прокомментировал Роман Кавинов.

В нынешней редакции областной закон о наказах избирателей был принят в сентябре 2019 года. Тогда были внесены изменения, предусматривающие выделение денег областного бюджета на исполнение поручений жителей.