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25.06.2021 18:15

Владимирские депутаты - за системную поддержку муниципалитетов

Депутаты Законодательного Собрания Владимирской области, обсудив итоги исполнения бюджета-2020, сформулировали рекомендации на следующий бюджетный период.
Фото: Законодательное собрание Владимирской области Фото: Законодательное собрание Владимирской области
Фото: Законодательное собрание Владимирской области

По мнению парламентариев, при всей сложности кризисного 2020 года экономика области уверенно его пережила - во многом благодаря мерам поддержки, оказанным предпринимательству, медицине и муниципальным образованиям.

- Все принятые решения были своевременными - мы смотрим всегда вперед, на перспективу. А это, в свою очередь, дает свой весомый результат, - прокомментировал вице-спикер ЗС Вячеслав Картухин.

Однако проблем еще немало, поэтому депутаты сформировали ряд рекомендаций, направленных, прежде всего, в администрацию области. Исполнительной власти предлагается, в частности, проработать вопрос о выделении дополнительных средств на приобретение жилья для сирот, усилить контроль за лекарственным обеспечением льготников, навести порядок в распределении полномочий по контролю в ЖКХ и сфере обращения с безнадзорными животными, обеспечить прозрачность финансирования ремонта учреждений культуры.

Фото: Законодательное собрание Владимирской области
Во Владимирской области увеличили расходы на лекарства для льготников

Также депутаты настаивают на системной поддержке муниципалитетов. Позиция Заксобрания - сохранить объемы областного финансирования дорожной деятельности в территориях, а также предусмотреть достаточные средства на капитальный ремонт школ и детских садов.

- Мы и дальше будем настаивать на том, чтобы в пользу муниципальных образований перераспределялся такой же объем финансирования, во всяком случае, не меньший, - заявил Вячеслав Картухин. - Поэтому при рассмотрении бюджета на 2022 год мы в обязательном порядке более 1,5 миллиарда рублей будем закладывать в муниципальные образования, в том числе на ремонт местных дорог.

По мнению вице-спикера ЗС, это процесс постоянный, и люди должны видеть его ежегодно.

Кроме того, депутаты указали на проблемы с расселением ветхого жилого фонда. По их мнению, одна из причин - заниженная стоимость квадратного метра жилья. То есть нужно корректировать расчетную формулу, а это федеральные полномочия. Администрации области поручено проработать вопрос с Минстроем, а облпарламенту - с Федеральным Собранием.

Муниципалитетам областные парламентарии рекомендовали обратить внимание на своевременность и качество подготовки проектно-сметной документации на все запланированные ремонтные и строительные работы, а также более тщательно отбирать подрядчиков для выполнения этих работ.

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