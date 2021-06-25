Власти Москвы назвали количество работников в сферах обязательной вакцинации

В сферах, подпадающих под постановление об обязательной вакцинации от коронавируса, работают около 4 миллионов жителей Москвы. Об этом в интервью "Первому каналу" заявила заммэра столицы Анастасия Ракова.

Напомним, что сферах услуг, развлечений, соцсферы работодатели обязаны организовать вакцинацию 60 процентов работников. По оценкам Анастасии Раковой, с учетом уже вакцинированных и недавно переболевших, иммунизацию должны будут пройти порядка 2 миллионов горожан.

Ранее вице-мэр отметила, что дальнейшие решения по санитарным мерам будут приниматься, исходя из обстановки.