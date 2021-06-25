Военные развернут ковидный госпиталь под Тулой

Минобороны развернет под Тулой полевой мобильный госпиталь для помощи в лечении больных COVID-19. Военные медики уже выдвинулись из подмосковного Алабино в Тулу, сообщает сайт Минобороны РФ.

Постоянное место дислокации полевого мобильного госпиталя Западного военного округа на 100 койко-мест в Московской области. Сейчас медицинское подразделение совершает марш-бросок в 300 километров на штатной техники. В его составе - 133 медработника, врачи-инфекционисты, реаниматологи и 34 единицы спецтехники с самым современным медоборудованием. В частности, военный госпиталь оснащен аппаратами искусственной вентиляции легких, мониторами интенсивного наблюдения пациентов, аппаратами УЗИ и рентгенографии, анализаторами крови и ПЦР-лабораторией.

Также с 28 июня на базе санатория Минобороны в Слободке начнет работу ковидный госпиталь. Как сообщили в правительстве региона, он станет подразделением тульской городской больницы скорой помощи им Ваныкина. Стационар рассчитан на 170 пациентов, под него перепрофилировали 5-этажный корпус. Здесь будут лечиться больные с легким и среднетяжелым течением заболевания.

По информации оперативного штаба, в регионе растет уровень заболеваемости, увеличивается число выявленных пневмоний. Сейчас в стационарах находится 1096 человек. Только за последнюю неделю были госпитализированы 297 человек.