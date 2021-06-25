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25.06.2021 04:14
Рубрика: Происшествия

Бывший замминистра ЖКХ Забайкалья получил 12 лет за взятки

Текст: Ольга Коваль

Бывший заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства, энергетики, цифровизации и связи Забайкальского края признан виновным в получении взятки в крупном размере и приговорен к 12 годам колонии общего режима. Об этом сообщает пресс-служба регионального СУ СК РФ.

В Саратове дорожник попытался дать чиновнику миллионную взятку

По версии следствия, он, будучи главой администрации Читы, в 2016-2019 годах, получал взятки в виде безвозмездных работ от местного предпринимателя. Бизнесмен благоустроил придомовую территорию частного дома чиновника на 2,3 миллиона рублей. Затем восстановил сгоревший дом, принадлежавший его сожительнице, потратив на его ремонт около семи миллионов, приобретал мебель и другие предметы. Общая сумма денег, полученных экс-чиновником от предпринимателя, составила около десяти миллионов рублей.

Свою вину бывший замминистра не признал.

В ведомстве добавили, что о преступлении в правоохранительные органы сообщил сам бизнесмен, и это помогло ему избежать уголовной ответственности.

В регионах Происшествия Правосудие Суд Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Забайкальский край

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