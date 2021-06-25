Французские инвесторы примут участие в развитии Дальнего Востока

Уникальный международный научный центр построят на острове Русский на Дальнем Востоке к 2025 году, в котором смогут жить и трудиться предприниматели, ученые и инженеры со всего мира.

Это будет территория с опытно-промышленными площадками, где планируют создавать новые технологии, опережающие потребности мировой экономики.

Об этом стало известно по итогам встречи вице-премьера Юрия Трутнева с послом Франции Пьером Левисом и французскими инвесторами. Иностранных коллег пригласили принять участие в проекте.

На встрече также обсудили перспективы развития зелёной энергетики в Приморском крае и на Камчатке, создание перевалочного комплекса в Бичевской губе на Камчатке. Компания E.On Connecting Energies, например, заинтересовалась проектом по модернизации неэффективных объектов дизельной и угольной генерации на Сахалине.

Всего в мероприятии приняли участие представители 15 французских компаний, представляющих 13 отраслей экономики. По словам президента Франко-Российской Торгово-промышленной палаты Эммануэля Кидэ, у французской бизнес-делегации запланировано много переговоров с российскими компаниями для обсуждения потенциальных совместных проектов.

Как отметил вице-премьер Юрий Трутнев, на Дальнем Востоке уже реализуется свыше 2,6 тысяч совместных международных проектов. Сегодня в него инвестируют 18 стран мира - Китай, Япония, Индия, Республика Корея, Австралия, Вьетнам и другие.

Президент Владимир Путин объявил развитие Дальнего Востока национальным приоритетом.