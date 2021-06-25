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25.06.2021 06:36
Рубрика: Происшествия

Из Забайкалья в КНР попытались вывезти 12 золотых слитков

Текст: Юлия Гарднер

Забайкальские таможенники задержали грузовик с 12 золотыми слитками, который направлялся в Китай.

Как сообщает Дальневосточное таможенное управление, при осмотре автомобиля в полости прицепа под деревянным настилом нашли два полиэтиленовых свертка. Они были обмотаны черной изолентой. Там лежали квадратные и круглые слитки общим весом 4,6 килограмма.

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Их, согласно заключению экспертов, изготовили кустарным способом из золота чистым весом 3,9 килограмма. Предварительная стоимость слитков превышает 16,6 миллиона рублей. Промышленные пробы и документы на них отсутствуют.

В отношении российского грузоперевозчика возбуждено уголовное дело о незаконном перемещении стратегически важных товаров и ресурсов (часть 1 статьи 226.1 УК РФ). Если его вину докажут, ему грозит от трех до семи лет лишения свободы со штрафом до миллиона рублей.

В регионах Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Забайкальский край

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