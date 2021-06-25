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25.06.2021 07:21
Рубрика: Общество

Приморье установило суточный рекорд по числу привитых от COVID-19

Текст: Ольга Коваль

В Приморском крае зафиксировали суточный рекорд по количеству вакцинированных от коронавируса.

В Хабаровском крае приостановили вакцинацию от COVID-19

Как сообщается на сайте краевого правительства, 24 июня прививку получили более пяти тысяч человек, тогда как раньше вакцинировали не более 2-2,5 тысячи человек в день.

По данным регионального минздрава, с начала прививочной кампании удалось вакцинировать свыше 200 тысяч приморцев, более 150 тысяч привиты полностью.

- Вакцины в регионе пока достаточно. Последние поставки были 9,11,15 и 22 июня, поступило около 40 тысяч комплектов вакцины "Гам-Ковид-Вак" ("Спутник-V"), - отметила глава краевого центра вакцинопрофилактики Евгения Воробьева.

Сегодня в Приморье работают 109 стационарных пунктов вакцинации и 62 - мобильных. В муниципалитетах созданы выездные бригады, которые осуществляют вакцинацию непосредственно на предприятиях.

В регионах Общество Здоровье Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Приморский край Пандемия коронавируса COVID-19

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