Уровень Амура у Благовещенска превысил опасную отметку

Уровень Амура у Благовещенска достиг 808 сантиметров, превысив отметку "опасное явление" (800 сантиментров), сообщила пресс-служба правительства области, опубликовавшая гидрологическую сводку.

За последние сутки Амур у областного центра прибавил 42 сантиметра. По прогнозам, в ближайшие двое суток уровень реки на гребне паводка может составить 850-900 сантиметров. Во время наводнения 2013 года Амур остановился на отметке 822 сантиметра.

Напомним, что в Приамурье объявлен режим ЧС с федеральным уровнем реагирования. Уровень воды в реках области продолжает расти. По данным главка МЧС региона, подтоплено более 280 домов в 11 населенных пунктах. От "большой земли" отрезаны девять сел. Эвакуированы 955 человек, в том числе 254 детей.