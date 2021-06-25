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25.06.2021 05:27
Рубрика: Происшествия

Уровень Амура у Благовещенска превысил опасную отметку

Текст: Александр Филимоненко

Уровень Амура у Благовещенска достиг 808 сантиметров, превысив отметку "опасное явление" (800 сантиментров), сообщила пресс-служба правительства области, опубликовавшая гидрологическую сводку.

В Благовещенске ввели режим ЧС из-за подъема воды в реках

За последние сутки Амур у областного центра прибавил 42 сантиметра. По прогнозам, в ближайшие двое суток уровень реки на гребне паводка может составить 850-900 сантиметров. Во время наводнения 2013 года Амур остановился на отметке 822 сантиметра.

Напомним, что в Приамурье объявлен режим ЧС с федеральным уровнем реагирования. Уровень воды в реках области продолжает расти. По данным главка МЧС региона, подтоплено более 280 домов в 11 населенных пунктах. От "большой земли" отрезаны девять сел. Эвакуированы 955 человек, в том числе 254 детей.

В регионах Происшествия ЧП Стихийные бедствия Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Амурская область Паводки в России

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