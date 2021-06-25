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25.06.2021 06:11
Рубрика: Общество

В Хабаровском крае третий поселок закрыли на карантин из-за COVID-19

Текст: Ольга Коваль

Из-за вспышки коронавирусной инфекции на карантин закрыли поселок Де-Кастри в Хабаровском крае. Об этом написал в своем Telegram-канале зампред правительства по социальным вопросам Евгений Никонов.

В Хабаровском крае ужесточили ограничения из-за COVID-19

Как говорится в постановлении, опубликованном зампредом в соцсети, карантин в населенном пункте действует с 00:00 25 июня. Теперь въезд и выезд жителей возможен только после двухнедельного карантина и отрицательного теста.

Де-Кастри стал третьим поселком в крае, закрытым на карантин из-за вспышки COVID-19. Ранее подобные меры ввели в поселках Новое Устье и Вострецово, расположенных в Охотском районе.

Между тем краевые власти сообщают, что уровень заболеваемости коронавирусом среди местного населения стремительно растет. За прошедшие сутки COVID-19 заболели еще 138 человек. В лечебных учреждениях разворачивают дополнительные койки. Сейчас коечный фонд загружен на 85 процентов.

В регионах Общество Здоровье Филиалы РГ Филиалы РГ Дальний Восток ДФО ДФО Хабаровский край Пандемия коронавируса COVID-19

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