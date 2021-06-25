В Якутии появятся "свободные от коронавируса" кафе и спортзалы

В Якутии предпринимаются дополнительные меры для сдерживания распространения коронавирусной инфекции. Так, с 1 июля здесь появятся заведения, "свободные от COVID-19" .

"Предприятия вправе не соблюдать ограничительные меры, установленные ранее, при условии оказания услуг только привитым гражданам или при наличии отрицательного ПЦР-теста со сроком не более 72 часов", - подчеркивает перс-служба правительства.

То есть в компаниях, которые согласятся работать на таких условиях, смогут не ограничивать число посетителей, не соблюдать социальную дистанцию. И отказаться от ношения масок.

Документ о создании безопасных условий подписал сегодня глава республики Айсен Николаев. Он распространяется на рестораны, кафе и любой прочий общепит, также охватывает фитнес-клубы, спортзалы и тому подобные организации. Включены в перечень и букмекерские конторы, ночные клубы, караоке-бары.

"В так называемые COVID-free зоны будут пускать по QR-коду, который распознается электронным устройством через портал "Госуслуги.Стопкоронавирус" и подтверждает действительность получения гражданином вакцины или по отрицательному результату ПЦР-теста на бумажном носителе", - говорится в сообщении местных властей.

При себе нужно иметь паспорт или другой документ, удостоверяющий личность. Несовершеннолетних должны сопровождать взрослые, у которых есть QR-код или отрицательный тест.

Кстати

Ранее власти Якутии ввели дополнительные меры безопасности для празднующих Ысыах Олонхо. Традиционно это действо собирает сотни человек. В этом году национальный праздник состоится в городе Олекминск 26-27 июня, но попасть на него смогут только те зрители, кто предъявит прививочный сертификат о полной иммунизации против COVID-19.