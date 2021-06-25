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25 июня 2021 г.

Указ главы Республики Саха (Якутия) от 25 июня 2021 года № 1918 "О создании безопасных условий для граждан при осуществлении деятельности отдельных организаций и индивидуальных предпринимателей в период режима повышенной готовности на территории Республики Саха (Якутия)"

Дата подписания 25 июня 2021 г.
Опубликован 25 июня 2021 г.
Вступает в силу 1 июля 2021 г.

В целях принятия дополнительных мер по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Республики Саха (Якутия), с учетом предложений Главного государственного санитарного врача по Республике Саха (Якутия) от 19 июня 2021 г. № 14-00-03/34-2021, от 21 июня 2021 г. № 14-00-02/35-2021 постановляю:

1. Соблюдение организациями и индивидуальными предпринимателями, осуществляющими деятельность на территории Республики Саха (Якутия) (далее - организации), условий осуществления деятельности, установленных Указом Главы Республики Саха (Якутия) от 1 июля 2020 г. № 1294 "О продлении действия мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения в Республике Саха (Якутия) в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)", не требуется, а организациям, чья деятельность приостановлена правовыми актами Главы Республики Саха (Якутия), допускается возобновить деятельность при соблюдении следующих обязательных условий:

1) наличие у всех работников и посетителей, приглашенных и иных лиц, находящихся в помещениях организации (за исключением лиц, не достигших возраста 18 лет) (далее - граждане), одного из следующих документов:

сертификата профилактической прививки от COVID-19, подтверждаемого QR-кодом, полученным с использованием специализированного приложения Единого портала государственных и муниципальных услуг "Госуслуги.Стопкоронавирус" (далее - QR-код);

документа, подтверждающего отрицательный результат лабораторного исследования на новую коронавирусную инфекцию (COVID-19) методом полимеразной цепной реакции на наличие РНК SARS-CoV2 (далее - метод ПЦР) или иммунохроматографическим методом на наличие антигена SARS-CoV2 (далее - метод ИХА), полученного не ранее чем за 72 часа (далее - отрицательный ПЦР), и документа, удостоверяющего личность;

2) посещение организаций лицами, не достигшими возраста 18 лет, в сопровождении взрослых, предъявивших QR-код или отрицательный ПЦР и документ, удостоверяющий личность;

3) проведение проверки и учета действительности QR-кодов, предъявляемых гражданами, с использованием специализированного приложения Единого портала государственных и муниципальных услуг "Госуслуги.Стопкоронавирус" и соответствия данных о таких гражданах, содержащихся в QR-коде и в документе, удостоверяющем личность такого гражданина;

4) установление пунктов контроля или дополнительных ограждений для пропуска граждан по QR-коду;

5) отсутствие случаев нарушения организацией требований, направленных на недопущение распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) после включения в реестр организаций и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность в соответствии с требованиями к безопасным зонам (далее - реестр);

6) направление уведомления о начале (прекращении) осуществления деятельности в соответствии с условиями настоящего пункта с указанием полного наименования организации (фамилии, имени, отчества индивидуального предпринимателя), идентификационного номера налогоплательщика, основного государственного регистрационного номера в адрес Министерства предпринимательства, торговли и туризма Республики Саха (Якутия) (далее - министерство);

7) заключение соглашения с министерством о включении в реестр организаций и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность в соответствии с требованиями к безопасным зонам (далее - соглашение).

2. Реестр размещается на официальном сайте министерства и на портале малого и среднего предпринимательства Республики Саха (Якутия). Порядок ведения реестра устанавливается министерством.

3. Организации исключаются из реестра в случае нарушения требований пункта 1 настоящего Указа в соответствии с условиями соглашения и/или на основании вступившего в законную силу решения о привлечении организации к административной ответственности по статьям 6.3 и 20.6.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, статье 3.8 Кодекса Республики Саха (Якутия) об административных правонарушениях.

Организации, которые исключены из реестра в соответствии с настоящим пунктом, подавшие заявку на повторное включение в реестр, включаются по результатам проведения проверки на предмет соблюдения ограничений, установленных пунктом 1 настоящего Указа, но не ранее чем через 15 календарных дней со дня исключения из реестра.

4. Действие пункта 1 настоящего Указа распространяется на:

рестораны, кафе, столовые, буфеты, бары, закусочные, банкетные залы и иные предприятия общественного питания;

фитнес-клубы и тренажерные залы;

спортивные залы, крытые манежи, крытые ледовые катки, спортивно-досуговые организации для занятий граждан физической культурой и спортом;

букмекерские конторы и тотализаторы, фирмы по организации и проведению лотерей;

ночные клубы (дискотеки), караоке-залы и иные аналогичные объекты.

5. Настоящий Указ вступает в силу с 1 июля 2021 года.

6. Опубликовать настоящий Указ в официальных средствах массовой информации.

Глава Республики Саха (Якутия) А.Николаев



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