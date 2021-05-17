Указ главы Республики Саха (Якутия) от 15 мая 2021 года № 1855 "О внесении изменений в Указ Главы Республики Саха (Якутия) от 1 июля 2020 г. № 1294 "О продлении действия мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения в Республике Саха (Якутия) в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)"

В целях принятия дополнительных мер по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Республики Саха (Якутия) постановляю:

1. Внести в Указ Главы Республики Саха (Якутия) от 1 июля 2020 г. № 1294 "О продлении действия мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения в Республике Саха (Якутия) в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)" изменения, изложив его в следующей редакции:





"О продлении действия мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения в Республике Саха (Якутия) в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)

В целях дальнейшего обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения в Республике Саха (Якутия) в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19), в соответствии с пунктом 1 Указа Президента Российской Федерации от 11 мая 2020 г. № 316 "Об определении порядка продления действия мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения в субъектах Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)" постановляю:

1. Продлить приостановление на территории Республики Саха (Якутия) с 1 августа 2020 года по 31 мая 2021 года, за исключением населенных пунктов Республики Саха (Якутия), не имеющих круглогодичного автотранспортного сообщения, указанных в приложении к настоящему Указу, деятельности организаций и индивидуальных предпринимателей:

ночных клубов (дискотек), караоке-залов и иных аналогичных объектов;

развлекательных и досуговых заведений, в том числе расположенных в торгово-развлекательных центрах, торговых центрах, торговых комплексах;

аттракционов;

детских игровых комнат и детских развлекательных центров.

2. Допускается деятельность отдельных организаций и индивидуальных предпринимателей:

1) предприятий торговли при условии предельного количества лиц, одновременно находящихся в торговом зале, исходя из расчета 1 человек на 4 кв. м, при соблюдении социального дистанцирования и использовании средств индивидуальной защиты органов дыхания (масок, респираторов);

2) торгово-развлекательных центров, торговых центров, торговых комплексов, ярмарок, рынков при условии предельного количества лиц, одновременно находящихся в них, исходя из расчета 1 человек на 4 кв. м, при соблюдении социального дистанцирования и использовании средств индивидуальной защиты органов дыхания (масок, респираторов), за исключением деятельности расположенных в них игровых и иных развлекательных зон;

3) нестационарных торговых объектов с продажей продукции на вынос;

4) парикмахерских, салонов красоты, косметических центров, спа-центров, массажных кабинетов при условии предварительной записи клиентов и одновременном нахождении в рабочем зале не более 2 клиентов и расстоянии между рабочими местами не менее 3 м;

5) музеев, библиотек, организаций, осуществляющих выставочную деятельность, при условии предельного количества лиц, одновременно находящихся в помещении, исходя из расчета 1 человек на 4 кв. м, при соблюдении социального дистанцирования и использовании средств индивидуальной защиты органов дыхания (масок, респираторов);

6) туристических баз и комплексов, баз отдыха при соблюдении следующих условий:

организация предварительной записи и ведения учета отдыхающих;

ограничения заполняемости клиентами до 50 процентов от мощности объекта;

соблюдение санитарно-эпидемиологических мер в соответствии с рекомендациями Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека.

При этом запрещается:

проведение дискотек и иных развлекательных мероприятий, в том числе выступление артистов, проведение концертов с использованием музыкального оборудования и инструментов;

предоставление услуг караоке, танцпола;

7) ресторанов, кафе, столовых, буфетов, баров, закусочных, иных предприятий общественного питания, в том числе расположенных в торгово-развлекательных центрах, торговых центрах, торговых комплексах, при условии расстановки столов на расстоянии не менее 1,5 м, одновременного обслуживания потребителей в количестве не более 50 процентов вместимости зала, соблюдения режима работы с 06.00 до 00.00 часов.

При этом запрещается:

банкетное обслуживание, в том числе специальных мероприятий:

с участием более 10 человек;

после 22.00 часов;

проведение дискотек и иных развлекательных мероприятий, в том числе выступление артистов, проведение концертов с использованием музыкального оборудования и инструментов;

предоставление услуг караоке, танцпола;

курение кальяна;

8) зоопарков при условии предельного количества лиц, одновременно находящихся на территории и в помещениях зоопарка, исходя из расчета 1 человек на 4 кв. м, при соблюдении социального дистанцирования и использовании средств индивидуальной защиты органов дыхания (масок, респираторов);

9) открытых уличных плоскостных спортивных площадок, общедоступных спортивных стадионов и иных открытых спортивных сооружений при условии соблюдения социального дистанцирования и площади на одного занимающегося не менее 4 кв. м;

10) фитнес-клубов и тренажерных залов при условии соблюдения социального дистанцирования и площади на одного занимающегося не менее 4 кв. м;

11) театров, концертных организаций при условии соблюдения положений Методических рекомендаций "МР 3.1/2.1.0202-20. 3.1. Профилактика инфекционных болезней. 2.1. Коммунальная гигиена. Рекомендации по проведению профилактических мероприятий по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) при осуществлении деятельности театров и концертных организаций", утвержденных Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации 21 июля 2020 года, при половине заполняемости зрительного зала;

12) кинотеатров при условии соблюдения Методических рекомендаций "МР 3.1/2.1.0189-20. 3.1. Профилактика инфекционных болезней. 2.1. Коммунальная гигиена. Рекомендации по проведению профилактических мероприятий по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в кинотеатрах", утвержденных Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации 27 мая 2020 года, при половине заполняемости зрительного зала;

13) бассейнов, за исключением проведения групповых занятий для детей и подростков, при условии соблюдения Методических рекомендаций "МР 3.1/2.1.0192-20. 3.1. Профилактика инфекционных болезней. 2.1. Коммунальная гигиена. Рекомендации по профилактике новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в учреждениях физической культуры и спорта (открытых и закрытых спортивных сооружениях, физкультурно-оздоровительных комплексах, плавательных бассейнах и фитнес-клубах). Методические рекомендации", утвержденных Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации 4 июня 2020 года;

14) спортивных залов, крытых манежей, лыжных баз, крытых ледовых катков, спортивно-досуговых организаций для занятий граждан физической культурой и спортом, тренировочных занятий по программам дополнительного образования и спортивной подготовки, а также центров тестирования Всероссийского физкультурно-оздоровительного комплекса "Готов к труду и обороне" для сдачи нормативов Всероссийского физкультурно-оздоровительного комплекса "Готов к труду и обороне" при условии соблюдения Методических рекомендаций "МР 3.1/2.1.0192-20. 3.1. Профилактика инфекционных болезней. 2.1. Коммунальная гигиена. Рекомендации по профилактике новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в учреждениях физической культуры и спорта (открытых и закрытых спортивных сооружениях, физкультурно-оздоровительных комплексах, плавательных бассейнах и фитнес-клубах). Методические рекомендации", утвержденных Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации 4 июня 2020 года;

При этом запрещается:

проведение дискотек и иных развлекательных мероприятий, в том числе выступление артистов, проведение концертов с использованием музыкального оборудования и инструментов;

предоставление услуг караоке, танцпола;

15) компьютерных клубов, залов при условии соблюдения Регламента организации работы компьютерных клубов в целях недопущения распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-2019), утвержденного приказом Министерства предпринимательства, торговли и туризма Республики Саха (Якутия) от 11 декабря 2020 г. № П-281/од;

16) домов культуры, культурно-досуговых организаций, творческих студий в части репертуарных показов спектаклей и концертных программ при половине заполняемости зрительного зала, организации работы клубных формирований и групповых занятий с количеством участников не более 15 человек при условии соблюдения Методических рекомендаций по работе домов культуры, культурно-досуговых организаций и творческих студий в условиях проведения профилактических мероприятий по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19), утвержденных приказом Министерства культуры и духовного развития Республики Саха (Якутия) от 19 января 2021 г. № 17ОД.

При этом запрещается проведение дискотек и иных танцевальных и интерактивных программ с участием посетителей;

17) бань, саун, соляриев при условии соблюдения Методических рекомендаций "МР 3.1/2.1.0181-20. 3.1. Профилактика инфекционных болезней. 2.1. Коммунальная гигиена. Рекомендации по организации работы бань и саун с целью недопущения заноса и распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)";

18) открытых ледовых катков, пунктов проката лыж, ледовых, горнолыжных парков при условии соблюдения санитарных правил СП 2.1.3678-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг", утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 24 декабря 2020 г. № 44;

19) букмекерских контор и тотализаторов, фирм по организации и проведению лотерей при соблюдении следующих условий:

соблюдение санитарно-эпидемиологических мер в соответствии с рекомендациями Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека;

проведение термометрии каждого посетителя при входе в заведение с использованием бесконтактных средств измерения. Не допускается посещение посетителей с признаками острых респираторных заболеваний;

размещение посетителей за столами преимущественно по одному человеку с учетом соблюдения социальной дистанции между посетителями не менее 2 м;

организация проветривания всех помещений каждые 2 часа;

организация заполнения помещения исходя из расчета 4 кв. м на одного посетителя;

20) банкетных залов при условии соблюдения режима работы с 06.00 до 22.00 часов, регулирования потока и предельной численности посетителей не более 50 человек в зале, расстановки столов на расстоянии не менее 1,5 м. При этом количество человек за одним столом должно составлять не более 10 человек;

21) парков культуры и отдыха при условии предельного количества лиц, одновременно находящихся на территории и в помещениях, исходя из расчета 1 человек на 4 кв. м, при соблюдении социального дистанцирования и использовании средств индивидуальной защиты органов дыхания (масок, респираторов), иных санитарно-эпидемиологических мер в соответствии с рекомендациями Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека.

При этом запрещается:

проведение дискотек и иных развлекательных мероприятий, в том числе выступление артистов, проведение концертов с использованием музыкального оборудования и инструментов;

предоставление услуг караоке, танцпола.

3. Передвижение транспортных средств, осуществляющих перевозки пассажиров (легковое такси и автобусы категории М1, М2) в межмуниципальном сообщении, по автомобильным дорогам федерального, регионального и местного значения на территории Республики Саха (Якутия) допускается при соблюдении Временных рекомендаций по организации работы предприятий автомобильного транспорта, в том числе индивидуальных предпринимателей, осуществляющих перевозку пассажиров в межмуниципальном сообщении, в целях защиты пассажиров в условиях неблагоприятной эпидемиологической обстановки, связанных с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19), утвержденных Министерством транспорта и дорожного хозяйства Республики Саха (Якутия) 1 июля 2020 года.

4. Деятельность по перевозке пассажиров внутренним водным транспортом допускается при соблюдении рекомендаций Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по организации работы транспорта и транспортных предприятий в условиях сохранения рисков распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19).

5. Рекомендовать недропользователям - владельцам автомобильных дорог необщего пользования:

1) ограничить передвижение, в том числе транзитное, транспортных средств третьих лиц по данным дорогам до отмены режима повышенной готовности в Республике Саха (Якутия), за исключением транспортных средств:

граждан, проживающих в населенных пунктах, расположенных вдоль автомобильных дорог необщего пользования;

коренных малочисленных народов Севера Республики Саха (Якутия) при следовании к местам исконной среды обитания, ведения традиционного образа жизни, хозяйственной деятельности и промыслов;

организаций, обеспечивающих производственную деятельность недропользователей;

лиц, осуществляющих перевозку продуктов питания и непродовольственных товаров первой необходимости;

пожарной охраны, полиции, скорой медицинской помощи, аварийно-спасательных служб и иных оперативных служб по защите жизни и здоровья граждан;

2) информировать пользователей автомобильными дорогами необщего пользования о сроках ограничения передвижения по ним и возможности воспользоваться объездом.

6. Рекомендовать главам муниципальных районов и городских округов Республики Саха (Якутия) принять меры в рамках полномочий, установленных законодательством Российской Федерации, по обеспечению исполнения положений настоящего Указа на территориях муниципальных районов (городских округов) Республики Саха (Якутия).

7. За нарушение требований настоящего Указа предусматривается административная ответственность, установленная законодательством об административных правонарушениях.

8. Признать утратившими силу:

Указ Главы Республики Саха (Якутия) от 14 апреля 2020 г. № 1119 "О мерах по реализации Указа Президента Российской Федерации от 2 апреля 2020 г. № 239 "О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)";

Указ Главы Республики Саха (Якутия) от 18 апреля 2020 г. № 1124 "О внесении изменения в Указ Главы Республики Саха (Якутия) от 14 апреля 2020 г. № 1119 "О мерах по реализации Указа Президента Российской Федерации от 2 апреля 2020 г. № 239 "О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)";

Указ Главы Республики Саха (Якутия) от 20 апреля 2020 г. № 1128 "О внесении изменения в Указ Главы Республики Саха (Якутия) от 14 апреля 2020 г. № 1119 "О мерах по реализации Указа Президента Российской Федерации от 2 апреля 2020 г. № 239 "О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)";

Указ Главы Республики Саха (Якутия) от 24 апреля 2020 г. № 1142 "О внесении изменения в Указ Главы Республики Саха (Якутия) от 14 апреля 2020 г. № 1119 "О мерах по реализации Указа Президента Российской Федерации от 2 апреля 2020 г. № 239 "О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)";

пункт 2 Указа Главы Республики Саха (Якутия) от 29 апреля 2020 г. № 1148 "О внесении изменений в отдельные правовые акты Главы Республики Саха (Якутия)";

пункт 2 Указа Главы Республики Саха (Якутия) от 7 мая 2020 г. № 1183 "О внесении изменений в отдельные правовые акты Главы Республики Саха (Якутия)";

пункт 2 Указа Главы Республики Саха (Якутия) от 10 мая 2020 г. № 1187 "О внесении изменений в отдельные правовые акты Главы Республики Саха (Якутия)";

пункт 2 Указа Главы Республики Саха (Якутия) от 18 мая 2020 г. № 1198 "О внесении изменений в отдельные правовые акты Главы Республики Саха (Якутия)";

пункт 1 Указа Главы Республики Саха (Якутия) от 21 мая 2020 г. № 1204 "О внесении изменений в отдельные правовые акты Главы Республики Саха (Якутия)";

пункт 2 Указа Главы Республики Саха (Якутия) от 29 мая 2020 г. № 1221 "О внесении изменений в отдельные правовые акты Главы Республики Саха (Якутия)";

пункт 2 Указа Главы Республики Саха (Якутия) от 11 июня 2020 г. № 1251 "О внесении изменений в отдельные правовые акты Главы Республики Саха (Якутия)";

пункт 2 Указа Главы Республики Саха (Якутия) от 19 июня 2020 г. № 1265 "О внесении изменений в отдельные правовые акты Главы Республики Саха (Якутия)";

пункт 2 Указа Главы Республики Саха (Якутия) от 26 июня 2020 г. № 1274 "О внесении изменений в отдельные правовые акты Главы Республики Саха (Якутия)".

9. Настоящий Указ вступает в силу с 2 июля 2020 года.

10. Контроль исполнения настоящего Указа оставляю за собой.

11. Опубликовать настоящий Указ в официальных средствах массовой информации.





Приложение к Указу Главы Республики Саха (Якутия) от 1 июля 2020 г. № 1294





Перечень населенных пунктов Республики Саха (Якутия), не имеющих круглогодичного автотранспортного сообщения

Смотрите приложение к настоящему указу

2. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания.

3. Опубликовать настоящий Указ в официальных средствах массовой информации.

Глава Республики Саха (Якутия) А.Николаев







