В Магаданской области ввели новые ограничения из-за COVID-19

Власти Магаданской области ввели новые ограничительные меры для профилактики коронавирусной инфекции. Соответствующее постановление подписал и.о. губернатора Юрий Бодяев, сообщила пресс-служба правительства Колымы.

Теперь численность работников, не имеющих иммунитета от COVID-19, не может превышать 30 процентов в организациях здравоохранения, образования, социального обслуживания, а также на предприятиях общественного транспорта, торговли, общепита, в салонах красоты, фитнес-клубах, банках и учреждениях культуры.

"Если требуется, людям должны дать возможность работать дистанционно или использовать ежегодный оплачиваемый отпуск либо отпуск без сохранения заработной платы. Оплату за фактически произведенную работу руководители должны производить в соответствии с трудовым законодательством", - уточнили в пресс-службе правительства Колымы.

По словам, и.о. министра здравоохранения области Елены Кузьменко, ситуация с заболеваемостью коронавирусом в регионе ухудшается.

"Принято непопулярное решение, но единственное жизненно важное для всех категорий работников, прописанных в постановлении. Дается один месяц для того, чтобы привести в порядок иммунную прослойку в каждом учреждении. Если это выполнено не будет, то учреждению придется 70 процентов сотрудников отправить на дистанционную работу", - уточнила глава минздрава.

В Магаданской области привиты от коронавируса 27 тысяч человек из 150-тысячного населения.