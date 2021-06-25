В Приамурье начали принимать заявления у пострадавших от паводка

В Амурской области начали принимать заявления на получение единовременной материальной помощи от граждан, чье имущество пострадало во время паводка. Об этом сообщается на сайте правительства региона.

Подтопленцы могут претендовать на адресную соцпомощь и выплаты за счет средств резервного фонда областного правительства.

Так при утрате единственного жилого помещения можно получить 30 тысяч рублей на домохозяйство, за потерю жизненно необходимого имущества - 10 тысяч рублей. За подтопленное домовладение, когда вода в доме поднялась выше уровня пола, дадут 30 тысяч рублей. Родители несовершеннолетних детей могут получить по 10 тысяч рублей на каждого ребенка. Тем, кто из-за паводка остался без урожая, помощь окажут в натуральном виде.

При этом все заявления проверят. Комиссия, специально созданная при органе местного самоуправления, должна убедиться, что потери действительно есть.