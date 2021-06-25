В Приморье ввели режим ЧС из-за вспышки африканской чумы свиней

В Партизанском районе Приморья объявлен режим чрезвычайной ситуации. Причиной стала вспышка африканской чумы свиней в одном из подсобных хозяйств в деревне Ястребовка. Об этом сообщается на сайте краевого правительства.

"В хозяйстве заболела одна из пяти свиней. Положительный диагноз подтвердили лабораторные исследования. В районе введен режим ЧС муниципального характера", - отмечается в сообщении.

Сейчас ветеринары делают все, чтобы не допустить распространения опасного заболевания: на ферме устанавливают дезбарьеры, проводят дезинфекцию. В ближайшие дни в населенном пункте будет объявлен карантин.

Напомним, что с начала года в Приморье зарегистрировали 14 вспышек африканской чумы свиней. Все очаги удалось ликвидировать.