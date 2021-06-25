В Забайкалье предложили ввести дополнительные ограничения из-за COVID-19

Глава управления Роспотребнадзора Забайкальского края Светлана Лапа на заседании штаба по вакцинации предложила ввести дополнительные ограничения, призванные остановить распространение коронавирусной инфекции. Это связано с ростом числа регистрируемых случаев COVID-19 в регионе, сообщает пресс-служба краевого правительства.

По мнению главного санитарного врача Забайкалья, продолжать работу в этих условиях могут только те предприятия, которые обеспечивают жизнедеятельность и продают товары первой необходимости. Остальным следует приостановить свою деятельность.

- Ограничить время работы предприятий, перевести часть дошкольных учреждений на определенных территориях в режим работы дошкольных групп, ввести дополнительное тестирование по ряду категорий населения, - такие рекомендации дала Светлана Лапа.

Вице-премьер правительства края Андрей Гурулев в ответ заявил, что не стоит рубить с плеча и попросил пересмотреть вопрос о введении тотальных ограничений в течение ближайших суток.

- Сделать это, с одной стороны, просто - все документы оформим и подпишем за пару часов. С другой стороны, обеспечить соблюдение всех тех требований, которые предполагает локдаун, очень сложно, а последствия для региона слишком масштабные, - объяснил он свою позицию.

Вице-премьер отметил, что, вероятнее всего, будет сделано разграничение между теми забайкальцами, которые уже переболели коронавирусом или вакцинированы, и теми, у кого нет иммунитета. По его мнению, это стимулирует людей сделать прививку.

- Нашей задачей будет обеспечение региона должным количеством доз вакцины, - добавил Андрей Гурулев.