Застреливший двух людей на охоте житель Приморья получил условный срок

К году и восьми месяцам лишения свободы условно со штафом в 40 тысяч рублей приговорили жителя Приморского края, который в августе прошлого года случайно застрелил на охоте двух людей. Лазовский районный суд признал его виновным в совершении преступлений, предусмотренных частью 3 статьи 109 (причинение смерти по неосторожности двум или более лицам) и пунктом "б" части 1 статьи 258 УК РФ (незаконная охота с применением механического транспортного средства).

Согласно материалам дела, мужчина отправился на охоту ночью, взяв с собой ружье. Соответствующего разрешения у него не имелось. Находясь на грунтовой дороге, через телевизионный монокуляр он наблюдал за зарослями травы и кустарников. Там охотник заметил, как ему показалось, стадо копытных животных и выстрелил в сторону добычи прямо через открытое окно машины. Только услышав крики людей, он понял, что совершил ошибку. Осознав это, покинул место преступления. Двое раненных им мужчин скончались на месте.

"Вину в совершенном преступлении осужденный признал в полном объеме, добровольно загладил причиненный вред родственникам", - сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.

Представители ведомства также отметили, что прокурор не согласился с приговором суда и обжаловал его в апелляционном порядке.