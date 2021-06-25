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25.06.2021 08:24
Рубрика: Происшествия

Жителя Якутии арестовали за поджог знакомой в бане

Текст: Владимир Таюрский (Якутск)

В селе Бестях Жиганского района Якутии 38-летний местный житель обвиняется в том, что он облил бензином и поджег знакомую женщину, которую пригласил в гости.

Житель Ленобласти облил друга растворителем и поджег

Как рассказали в пресс-службе регионального следственного управления СК России, преступление было совершено 21 марта 2021 года. Обвиняемый в бане, находящейся во дворе его дома, отмечал день рождения вместе с супругой и знакомыми мужчиной и женщиной.

"В ходе застолья на почве внезапно возникших личных неприязненных отношений к гостье обвиняемый вышел из бани, сообщив о намерении покурить. Мужчина направился в гараж, где взял канистру с бензином и, вернувшись к компании, облил женщину горючей смесью и поджег", - говорится в сообщении.

Женщина осталась жива благодаря вмешательству второго мужчины, который вынес ее на улицу и снегом погасил огонь. Ей была оказана медицинская помощь, но она получила ожог 40 процентов тела и до сих пор находится на лечении в Якутске.

Уголовное дело в отношении поджигателя возбуждено по статье УК РФ, предусматривающей ответственность за покушение на убийство, совершенное с особой жестокостью общеопасным способом.

Мужчина взят под стражу. В рамках расследования устанавливаются обстоятельства совершенного преступления.

В регионах Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Якутия Якутск

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